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Болід Ferrari Міхаеля Шумахера продали за рекордні $18 мільйонів

22:18, 30 травня 2025
Загалом, продаж F2001 є четвертим найдорожчим болідом Формули-1, коли-небудь проданим.
Болід Ferrari Міхаеля Шумахера продали за рекордні $18 мільйонів
Джерело фото: Clive Mason / Allsport
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Автомобіль Ferrari Формули-1, на якому Міхаель Шумахер виграв Гран-прі Монако та Угорщини 2001 року — і здобув титул чемпіона світу того року — був проданий за 18,17 мільйона доларів, ставши найдорожчим болідом Формули-1, яким керував легендарний німецький гонщик, коли-небудь проданим на аукціоні. Про це пише The New York Times.

Автомобіль F2001 був продав аукціонний дім RM Sotheby's. Захід відбувся в готелі Paddock Club Формули-1. Торги розпочалися з суми 8 мільйонів євро (9,09 мільйона доларів за поточним курсом конвертації), а продаж зводився до ставок від учасника, який брав участь у торгах по телефону, та від учасника заходу, який брав участь у торгах у залі. Зрештою, переможну ставку зробили у залі, і вона склала 14,2 мільйона євро, що з урахуванням комісій зростає до остаточної суми 15,98 мільйона євро (18,17 мільйона доларів).

Ця цифра перевищує 13,2 мільйона доларів, сплачених за Ferrari F2003 2003 року випуску, проданий Sotheby's на заході в Женеві у 2022 році, що стосувався автомобілів, якими керував Шумахер. Новий рекордсмен тепер повертає собі свій статус у цих питаннях, оскільки раніше його було продано на аукціоні Sotheby's за 7,5 мільйона доларів у 2017 році.

Загалом, пише The New York Times, продаж F2001 є четвертим найдорожчим болідом Формули-1, коли-небудь проданим — поступаючись лише трьом автомобілям Mercedes. Світовим рекордом є 52,52 мільйона доларів, сплаченим за Mercedes W196 streamliner.

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