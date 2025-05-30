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К концу 2025 года ИИ съест больше света, чем Bitcoin – результаты исследования

21:42, 30 мая 2025
Дата-центры готовят почву для новых электростанций.
К концу 2025 года ИИ съест больше света, чем Bitcoin – результаты исследования
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Уже к концу 2025 года искусственный интеллект может обогнать майнинг криптовалют по объемам потребляемой электроэнергии. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Joule. Автор анализа - Алекс де Врис-Гао из Института экологических исследований Амстердамского свободного университета, известный предыдущими работами о влиянии криптовалют на энергетику, пишет The Verge.

По его оценкам, уже сейчас примерно 20% потребления электроэнергии дата-центрами в мире приходится на ИИ-системы. Если нынешние темпы сохранятся, то к 2025 году на построенные для ИИ дата-центры будет приходиться почти половина глобального энергопотребления в этой сфере. Ожидаемый уровень нагрузки может достичь 23 ГВт - что соответствует всему энергопотреблению дата-центров в Великобритании.

Для сравнения: сеть для майнинга Bitcoin сейчас тратит примерно 10 ГВт. Рост спроса уже влияет на энергетический сектор США: энергокомпании готовятся к запуску новых газовых электростанций и возвращению к проектам в сфере ядерной энергетики.

Консалтинговая компания ICF также прогнозирует, что к 2030 году потребление электроэнергии дата-центрами в США вырастет на 25%, причем основную долю обеспечат именно ИИ-решения и облачные сервисы.

Вместе с этим исследователи обращают внимание на недостаток прозрачности: крупные технологические компании редко детализируют, сколько именно энергии или выбросов приходится на ИИ. «Получить даже приблизительные цифры - недопустимо сложно», - отмечает де Врис-Гао. Он призывает компании к публичному раскрытию данных, чтобы государства могли эффективно регулировать энергетические последствия новых технологий.

Отдельные разработчики, например китайский стартап DeepSeek, уверяют, что их модели в разы энергоэффективнее, чем аналогичные системы от крупных компаний. Впрочем, даже такая оптимизация не исключает риска так называемого парадокса Джефсона - когда повышение эффективности приводит к еще более активному использованию технологий и, в конце концов, к росту общего потребления.

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криптовалюта электроэнергия технологии ИИ

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