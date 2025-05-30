До кінця 2025 року ШІ з'їсть більше світла, ніж Bitcoin – результати дослідження

Дата-центри готують ґрунт для нових електростанцій.

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Вже до кінця 2025 року штучний інтелект може обігнати майнінг криптовалют за обсягами споживаної електроенергії. Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі Joule. Автор аналізу — Алекс де Вріс-Ґао з Інституту екологічних досліджень Амстердамського вільного університету, відомий попередніми роботами про вплив криптовалют на енергетику, пише The Verge.

За його оцінками, вже зараз приблизно 20% споживання електроенергії дата-центрами у світі припадає на ШІ-системи. Якщо нинішні темпи збережуться, то до 2025 року на побудовані для ШІ дата-центри припадатиме майже половина глобального енергоспоживання в цій сфері. Очікуваний рівень навантаження може сягнути 23 ГВт — що відповідає всьому енергоспоживанню дата-центрів у Великій Британії.

Для порівняння: мережа для майнінгу Bitcoin наразі витрачає приблизно 10 ГВт. Зростання попиту вже впливає на енергетичний сектор США: енергокомпанії готуються до запуску нових газових електростанцій та повернення до проєктів у сфері ядерної енергетики.

Консалтингова компанія ICF також прогнозує, що до 2030 року споживання електроенергії дата-центрами у США зросте на 25%, причому основну частку забезпечать саме ШІ-рішення та хмарні сервіси.

Разом із цим дослідники звертають увагу на брак прозорості: великі технологічні компанії рідко деталізують, скільки саме енергії чи викидів припадає на ШІ. «Отримати навіть приблизні цифри — неприпустимо складно», — зазначає де Вріс-Ґао. Він закликає компанії до публічного розкриття даних, аби держави могли ефективно регулювати енергетичні наслідки нових технологій.

Окремі розробники, наприклад китайський стартап DeepSeek, запевняють, що їхні моделі в рази енергоефективніші, ніж аналогічні системи від великих компаній. Втім, навіть така оптимізація не виключає ризику так званого парадокса Джефсона — коли підвищення ефективності призводить до ще активнішого використання технологій і, зрештою, до зростання загального споживання.

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