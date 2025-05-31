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На Житомирщині судитимуть чоловіка, який намагався вивезти військовозобов’язаних до кордону із Білоруссю

10:25, 31 травня 2025
24-річний чоловік власним авто перевозив двох товаришів у бік Житомирщини з метою сприяння їм у незаконному перетині кордону в напрямку Білорусі.
На Житомирщині судитимуть чоловіка, який намагався вивезти військовозобов’язаних до кордону із Білоруссю
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На Житомирщині судитимуть чоловіка, який намагався вивезти військовозобов’язаних до кордону із Білоруссю. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

За даними слідства, у квітні 2025 року 24-річний житель Кременчука власним автотранспортом перевозив двох товаришів з Полтавської області у бік Житомирщини з метою сприяння їм у незаконному перетині кордону в напрямку Білорусі.

Однак їхню «подорож» перервано правоохоронцями неподалік одного з блокпостів, розташованого в Житомирській області — приблизно за 23 кілометри від державного кордону.

Так, Коростенською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя Полтавщини за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом надання порад, вказівок та усунення перешкод, вчиненого щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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прокуратура Білорусь Житомир мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

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