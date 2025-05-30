На Франківщині викрили адвоката, який підбурював клієнта до підкупу судді

У НАБУ заявили, що за свої «послуги» адвокат запросив 1500 доларів нібито для подальшої передачі судді.

Фото: НАБУ

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Правоохоронці повідомили адвокату про підозру у підбурюванні клієнта до надання неправомірної вигоди судді одного з районних судів Івано-Франківської області. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний запропонував громадянину «владнати питання» щодо закриття адміністративної справи, порушеної за відмову особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп’яніння.

«За свої «послуги» він запросив 1500 дол. США нібито для подальшої передачі судді.

Насправді ж передавати кошти судді адвокат не збирався, а розпорядився ними на власний розсуд», - заявили у НАБУ

У Бюро додали, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 КК України.

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