Практика судів
  1. В Україні

На Франківщині викрили адвоката, який підбурював клієнта до підкупу судді

16:59, 30 травня 2025
У НАБУ заявили, що за свої «послуги» адвокат запросив 1500 доларів нібито для подальшої передачі судді.
На Франківщині викрили адвоката, який підбурював клієнта до підкупу судді
Фото: НАБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Правоохоронці повідомили адвокату про підозру у підбурюванні клієнта до надання неправомірної вигоди судді одного з районних судів Івано-Франківської області. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний запропонував громадянину «владнати питання» щодо закриття адміністративної справи, порушеної за відмову особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп’яніння.

«За свої «послуги» він запросив 1500 дол. США нібито для подальшої передачі судді.

Насправді ж передавати кошти судді адвокат не збирався, а розпорядився ними на власний розсуд», - заявили у НАБУ

У Бюро додали, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя НАБУ хабар адвокат САП Івано-Франківськ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відомі два кандидата на посаду члена ВККС по квоті суддів – суддя Верховного Суду у відставці та суддя, яка здійснює правосуддя менше року

Конкурсна комісія з добору членів ВККС з іноземними експертами у складі припиняє роботу.

Мінюст США заявив, що Американська асоціація юристів більше не буде оцінювати кандидатів у судді

Генпрокурор Пем Бонді вказала, що Американська асоціація юристів незмінно та демонстративно надає перевагу кандидатам у судді, висунутим від Демократичної партії, тому тепер АВА буде усунута від оцінки майбутніх суддів.

У НАБУ, САП та ВАКС підтримують ідею підвищення порогової суми для відповідальності за недостовірне декларування

Як зазначив представник НАБУ, підвищення суми розходження з 1,5 млн грн до 2,2 млн грн для кримінальної відповідальності за недостовірне декларування відповідає реальній економічній ситуації.

Інформацію щодо адрес оборонних підприємств вилучать з публічного доступу – комітет рекомендував законопроект

Законопроект доопрацювали – інформація щодо нерухомості фізичних осіб залишиться у відкритому доступі, тому дані про майно посадовців не закриватимуть.

Уряд до 100% збільшив обсяги бронювання працівників критично важливих для ЗСУ підприємств

Також запроваджено особливі умови бронювання для підприємств, які охороняють об’єкти ПЕК.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва