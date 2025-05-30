В Ивано-Франковской области разоблачили адвоката, который подстрекал клиента к подкупу судьи

В НАБУ заявили, что за свои «услуги» адвокат запросил 1500 долларов якобы для дальнейшей передачи судье.

Фото: НАБУ

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Правоохранители сообщили адвокату о подозрении в подстрекательстве клиента к даче неправомерной выгоды судье одного из районных судов Ивано-Франковской области. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

По данным следствия, подозреваемый предложил гражданину «решить вопрос» о закрытии административного дела, возбужденного за отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения осмотра на состояние опьянения.

«За свои «услуги» он запросил 1500 долларов США якобы для дальнейшей передачи судье.

На самом деле адвокат не собирался передавать деньги судье, а распоряжался ими по своему усмотрению», — заявили в НАБУ.

В Бюро добавили, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 190 УК Украины.

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