24-летний мужчина собственным авто перевозил двух товарищей в сторону Житомирской области с целью содействия им в незаконном пересечении границы в направлении Беларуси.

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В Житомирской области будут судить мужчину, который пытался вывезти военнообязанных к границе с Беларусью. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

По данным следствия, в апреле 2025 года 24-летний житель Кременчуга на собственном автомобиле перевозил двух знакомых из Полтавской области в сторону Житомирщины с целью содействия им в незаконном пересечении границы в направлении Беларуси.

Однако их «путешествие» было прервано правоохранителями недалеко от одного из блокпостов, расположенного в Житомирской области — примерно в 23 километрах от государственной границы.

Коростенской окружной прокуратурой направлено в суд обвинительное заключение в отношении жителя Полтавщины по факту содействия незаконному переправлению лиц через государственную границу Украины путем предоставления советов, указаний и устранения препятствий, совершенного в отношении нескольких лиц (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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