Над Сумщиной зафиксировали полярное сияние – видео

Вечером над Сумской областью наблюдалось редкое явление.

Источник фото: Depositphotos

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29 мая вечером над Сумской областью наблюдалось полярное сияние. Об этом редком явлении сообщили в Сумском областном центре гидрометеорологии.

Полярное сияние — это явление представляет собой свечение разреженных слоев атмосферы на высотах 60—100 км под воздействием солнечного ветра (потоков протонов и электронов). Заряженные частицы попадают в земную атмосферу из космоса и под воздействием магнитного поля Земли направляются к северному или южному магнитному полюсу, где они входят в верхние слои атмосферы, сталкиваются с молекулами или атомами газов атмосферы, возбуждают их и заставляют испускать видимый свет.

Возникает в верхних слоях атмосферы планеты под воздействием потоков заряженных частиц, которые магнитное поле Земли направляет к полюсам.

Автор видео: Антон Редькин, с. Русановка, Роменский район.

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