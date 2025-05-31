Налоговая разъяснила, как исчисляется сумма налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц

Налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, исчисляется налоговым органом по месту регистрации собственника.

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Податковая служба в Одесской области сообщает, как рассчитывается сумма налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц.

Отмечается, что налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для физических лиц рассчитывается налоговым органом по месту регистрации собственника.

Сумма налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, рассчитывается для физических лиц по следующему принципу:

Если у плательщика есть квартира, то из её площади вычитается 60 кв. м. Это означает, что налогообложению подлежит только площадь свыше 60 кв. м.

Если есть жилой дом, то из площади дома вычитается 120 кв. м.

Если есть и квартира, и дом, то общая площадь обоих объектов уменьшается на 180 кв. м (это максимальная скидка).

То есть налог на недвижимость рассчитывается только с той части площади, которая превышает соответствующие лимиты.

Что касается количества объектов недвижимости в собственности:

Если есть один объект жилой недвижимости (одна квартира или один дом), то налог рассчитывается на основе площади, уменьшенной на 60 кв. м для квартиры или 120 кв. м для дома, и применяется соответствующая ставка налога.

Если есть несколько объектов одного типа (например, несколько квартир или несколько домов), то расчет налога производится на основе суммарной площади всех этих объектов, уменьшенной в соответствии с лимитом площади для каждого типа.

Если есть объекты разных типов (квартира и дом), то расчет налога производится на основе суммарной площади всех этих объектов, уменьшенной на общий лимит площади для комбинации квартир и домов.

Если есть несколько объектов недвижимости, то налог распределяется между ними пропорционально площади каждого объекта.

Таким образом, сумма налога на недвижимость будет зависеть от количества и типа ваших объектов и их общей площади после применения скидок.

Кроме того:

Если в собственности налогоплательщика есть квартира площадью более 300 кв. м или дом площадью более 500 кв. м, налог на такую недвижимость увеличивается на 25 000 грн в год за каждый такой объект.

Налоговые органы направляют налогоплательщикам уведомления о сумме налога до 1 июля следующего года. Это уведомление содержит подробный расчет налога и реквизиты для оплаты, а также информацию об адресе, площади объекта и льготах, если они есть.

Если налогоплательщик приобретает новый объект недвижимости, налог уплачивается с месяца, когда он стал собственником этого объекта.

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