Стало известно, изменится ли минимальная пенсия в июне

В июне размер минимальной пенсии будет составлять 2361 гривна.

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В 2025 году в Украине размеры минимальных и максимальных пенсий не изменились из-за отсутствия пересмотра прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

В июне минимальная пенсия составит 2 361 гривну, а максимальная – 23 610 гривен, что равно десятикратному прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность.

Также остаются неизменными другие важные показатели в этот период:

минимальная заработная плата – 8 000 гривен;

общий прожиточный минимум - 2 920 гривен;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен;

для детей до 6 лет - 2563 гривны;

для нетрудоспособных или лиц с инвалидностью - 2361 гривна.

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