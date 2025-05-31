Стало відомо, чи зміниться мінімальна пенсія у червні

В червні розмір мінімальної пенсії складатиме 2 361 гривна.

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У 2025 році в Україні розміри мінімальних та максимальних пенсій не змінилися через відсутність перегляду прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

У червні мінімальна пенсія складе 2 361 гривню, а максимальна – 23 610 гривень, що дорівнює десятикратному прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також залишаються незмінними інші важливі показники на цей період:

мінімальна заробітна плата — 8 000 гривень;

загальний прожитковий мінімум — 2 920 гривень;

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 028 гривень;

для дітей до 6 років — 2 563 гривні;

для непрацездатних або осіб з інвалідністю — 2 361 гривня.

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