Стало відомо, чи зміниться мінімальна пенсія у червні

У 2025 році в Україні розміри мінімальних та максимальних пенсій не змінилися через відсутність перегляду прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.
У червні мінімальна пенсія складе 2 361 гривню, а максимальна – 23 610 гривень, що дорівнює десятикратному прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Також залишаються незмінними інші важливі показники на цей період:
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