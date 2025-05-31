Практика судів
  1. В Україні

У Рівному нетверезий водій влаштував ДТП, в якому постраждав 14-річний скутерист

19:52, 31 травня 2025
Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.
У Рівному нетверезий водій влаштував ДТП, в якому постраждав 14-річний скутерист
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Рівному скерували до суду справу місцевого мешканця, який у стані сп’яніння влаштував ДТП, де постраждала неповнолітня дитина. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 41-річний водій їхав на «Opel Movano» із перевищенням швидкості на вулиці Дубенській у Рівному. Він збив 14-річного хлопця, який на скутері виїжджав з вулиці Січових Стрільців і не надав перевагу мікроавтобусу.

Потерпілого з важкими ушкодженнями госпіталізували, він зараз проходить лікування. Рівень алкоголю в крові водія на момент аварії перевищував норму і становив 2,12 проміле. Чоловік визнає провину

Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення та позбавлення права керувати автомобілем на строк від 5 до 8 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДТП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Галина Третьякова: частина громадян сплачує податки на забезпечення високих пенсій не собі, а прокурорам, суддям, військовим, які не воювали, також на зарплати держслужбовцям

Частина громадян, які платять у відсотках більше споживчих податків, сплачують податки на користь забезпечення високих пенсій не собі, а прокурорам, суддям, військовим які не воювали, також на зарплати держслужбовцям – Галина Третьякова пояснила необхідність змін.

Комітет рекомендував схвалити законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів

ВККС зможе ініціювати перевірку декларації доброчесності — як за власною ініціативою, так і за зверненням.

Уповноважена Кабміну з ґендерної політики з’ясувала, як правильно писати у законах – гендер чи ґендер

Як з’ясувала уповноважена, у нормативно-правових актах, офіційних документах та публічному просторі треба писати не «ґендер», а «гендер».

Ірина Верещук презентувала комітету нацбезпеки законопроект про підготовку громадян до національного спротиву

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук показала презентацію щодо законопроекту, яким буде врегульовано підготовку громадян до нацспротиву.

Верховна Рада готується прийняти зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди зі США щодо корисних копалин

Зміни до закону про Державний бюджет на 2025 рік для створення нової бюджетної програми поки не передбачені.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Грень
    Наталія Грень
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Назар Костецький
    Назар Костецький
    суддя Львівського окружного адміністративного суду