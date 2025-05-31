У Рівному нетверезий водій влаштував ДТП, в якому постраждав 14-річний скутерист

Чоловіку загрожує до 8 років ув’язнення.

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У Рівному скерували до суду справу місцевого мешканця, який у стані сп’яніння влаштував ДТП, де постраждала неповнолітня дитина. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 41-річний водій їхав на «Opel Movano» із перевищенням швидкості на вулиці Дубенській у Рівному. Він збив 14-річного хлопця, який на скутері виїжджав з вулиці Січових Стрільців і не надав перевагу мікроавтобусу.

Потерпілого з важкими ушкодженнями госпіталізували, він зараз проходить лікування. Рівень алкоголю в крові водія на момент аварії перевищував норму і становив 2,12 проміле. Чоловік визнає провину

Тепер йому загрожує до 8 років ув’язнення та позбавлення права керувати автомобілем на строк від 5 до 8 років.

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