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В Ровно нетрезвый водитель устроил ДТП, в котором пострадал 14-летний скутерист

19:52, 31 мая 2025
Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
В Ровно нетрезвый водитель устроил ДТП, в котором пострадал 14-летний скутерист
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В Ровно направили в суд дело местного жителя, который в состоянии опьянения устроил ДТП, где пострадал несовершеннолетний ребенок. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 41-летний водитель ехал на Opel Movano с превышением скорости на улице Дубенской в ​​Ровно. Он сбил 14-летнего парня, который на скутере выезжал с улицы Сечевых Стрельцов и не предпочел микроавтобус.

Потерпевшего с тяжелыми повреждениями госпитализировали, он сейчас проходит лечение. Уровень алкоголя в крови водителя на момент аварии превышал норму и составил 2,12 промилле. Мужчина признает вину

Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы и лишение права управлять автомобилем на срок от 5 до 8 лет.

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ДТП

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