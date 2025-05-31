Сейчас нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул — Зеленский о подготовке к переговорам

Владимир Зеленский выразил надежду, что США будут решительны в вопросе санкций против России, чтобы помочь установлению мира.

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Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации с подготовкой к новому раунду переговоров с Россией в Стамбуле. По его словам, сейчас у Украины и партнеров нет информации о целях РФ на возможной встрече.

"По состоянию на данный момент нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул. У нас – нет, у Турции – нет, у Соединенных Штатов – также нет, как и у других партнеров. И пока это выглядит не очень серьезно", - сказал Зеленский во время видеообращения.

Он сообщил, что этот вопрос обсуждался накануне с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также Президент добавил, что все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реальное прекращение огня.

"Конечно, все в мире хотят, чтобы дипломатия заработала и чтобы было реально прекращение огня. Все хотят, чтобы Россия прекратила играть с дипломатией и заканчивала войну. Все хотят серьезного мира, и Россия должна на это пойти. Именно такой должна быть адженда встреч. Мы свою адженду дали. Мы надеемся, что американская сторона будет решительной в вопросе санкций, чтобы помочь миру", – сказал Зеленский.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предложила Украине провести новый раунд прямых переговоров в Стамбуле в следующий понедельник, 2 июня. Министр обороны Украины Рустем Умеров пояснил, что для организации встречи с делегацией РФ 2 июня сначала нужен их меморандум. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что требование Украины о передаче «меморандума» о прекращении огня является «неконструктивным».

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