На Тернопольщине мужчина забил до смерти бездомного, потому что тот ел его малину

Из-за сорванных ягод малины мужчина палкой забил до смерти бездомного.

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В Тернополе апелляционный суд подтвердил приговор Кременецкого районного суда, оставив без изменений решение в отношении местного жителя, признанного виновным в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. За совершенное мужчина получил 8 лет лишения свободы. Об этом сообщает областная прокуратура

Инцидент произошел в заброшенном складском помещении бывшей фабрики в городе Почаево. Мужчина несколько раз ударил деревянной палкой бездомного, который проживал там, по телу и голове. Нанесенные травмы оказались смертельными. Причиной конфликта стала сорванная бездомным малина с кустов нападающего.

Таким образом, согласно решению суда, житель Почаева проведет в тюрьме 8 лет. Приговор вступил в законную силу.

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