Оправдывали войну и хотели «восстановить» СССР: в Черкасской области будут судить четырех человек

Мужчины систематически обсуждали идею возобновления СССР и поддерживали действия РФ.

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В Черкасской области направили в суд в отношении четырех человек, которые открыто оправдывали вооруженную агрессию России против Украины. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что в течение 2023-2024 годов они в публичных выступлениях и в общении со знакомыми распространяли информацию оправдывающую действия России на Донбассе и в Крыму. В частности, утверждали, что на Донбассе "продолжается гражданская война", а агрессия России якобы стала "следствием невыполнения Украиной Минских соглашений".

Также оправдывали аннексию Крыма, ссылаясь на "необходимость предотвратить появление американского флота" в регионе. Кроме того, фигуранты обсуждали идею возрождения СССР.

Все четверо находятся под домашним арестом или личными обязательствами. Двое уже полностью признали свою вину.

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