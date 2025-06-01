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Виправдовували війну та хотіли «відновити» СРСР: на Черкащині судитимуть чотирьох людей

07:37, 1 червня 2025
Чоловіки систематично обговорювали ідею відновлення СРСР та підтримували дії РФ.
Виправдовували війну та хотіли «відновити» СРСР: на Черкащині судитимуть чотирьох людей
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На Черкащині направили до суду стосовно чотирьох людей, які відкрито виправдовували збройну агресію Росії проти України. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що протягом 2023-2024 років вони в публічних виступах та у спілкуванні зі знайомими поширювали інформацію, що виправдовує дії Росії на Донбасі та в Криму. Зокрема, стверджували, що на Донбасі триває «громадянська війна», а агресія Росії нібито стала наслідком «невиконання Україною Мінських угод».

Також виправдовували анексію Криму, посилаючись на «необхідність запобігти появі американського флоту» в регіоні. Крім того, фігуранти обговорювали ідею відродження СРСР.

Усі четверо перебувають під домашнім арештом або під особистими зобов’язаннями. Двоє вже повністю визнали свою провину.

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