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ООН скоротить персонал на 20%: звільнення загрожує тисячам людей

21:41, 31 травня 2025
ООН має намір найближчим часом скоротити 20% свого персоналу через обмежене фінансування.
ООН скоротить персонал на 20%: звільнення загрожує тисячам людей
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Керівництво ООН дало вказівку своїм офісам та агентствам підготувати пропозиції зі скорочення 20% штату. Це рішення було прийняте у зв’язку з гострою фінансовою кризою. Про це повідомляє Associated Press.

Повідомляється, що скорочення торкнуться понад 60 підрозділів ООН, серед яких гуманітарні та політичні офіси, а також структури, які займаються підтримкою біженців, питаннями гендерної рівності, міжнародної торгівлі, екології та міського розвитку.

ООН планує провести звільнення у межах масштабних реформ, ініційованих генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем, який має намір зменшити бюджет організації на 15-20%, що становить приблизно 3,72 мільярда доларів.

Речник ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що скорочення стосуються близько 14 тисяч посад, які покриваються регулярним бюджетом, або звичайних 2800 посад.

Пропозиції щодо скорочень потрібно подати до 13 червня. Речник ООН зазначив, що вони будуть враховані у бюджеті на 2026 рік, який Генасамблея розгляне та затвердить у грудні 2025 року.

За даними агентства, у 2024 році 152 з 193 країн-членів ООН сплатили свої внески в повному обсязі, включно з Китаєм. Але 41 країна, включно зі США, цього не зробила.

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звільнення ООН

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