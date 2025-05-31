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У застосунку Резерв+ з’явилися два нові сервіси

19:15, 31 травня 2025
У Резерв+ зʼявилось відображення даних про інвалідність.
У застосунку Резерв+ з’явилися два нові сервіси
Джерело фото: УНІАН
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В оновленому застосунку "Резерв+" додалися два нові сервіси — відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності.

Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити.

"Тобто, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення" - пояснили в Міноборони.

Нагадаємо, ми писали, як пройти повторну ВЛК обмежено придатним військовозобов'язаним.

Міноборони роз'яснило, що чекає на обмежено придатних військовозобов'язаних, які не пройдуть ВЛК.

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військові Резерв+ інвалідність

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