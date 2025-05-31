В приложении Резерв+ появились два новых сервиса

В Резерв+ появилось отображение данных об инвалидности.

Источник фото: УНИАН

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В обновленном приложении "Резерв+" добавились два новых сервиса - отображение данных об инвалидности и сохранение предварительной версии военно-учетного документа при его обновлении. Об этом сообщает Министерство обороны.

Данные об инвалидности отображаются в электронном военном документе, а именно группа и причина инвалидности.

Что касается самого документа, его предыдущая версия будет храниться в приложении, если человек решит его обновить.

"То есть он не будет исчезать, как это было раньше. В случае чрезмерной нагрузки на самом документе будет появляться лента с приблизительным временем обновления", - пояснили в Минобороны.

Напомним, мы писали, как пройти повторную ВЛК ограниченно годным военнообязанным.

Минобороны разъяснило, что ожидает ограниченно годных военнообязанных, которые не пройдут ВЛК.

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