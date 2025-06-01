Предупреждали в Телеграм о ТЦК и блокпостах — на Житомирщине четырех людей ждет тюрьма

Четырех жителей области будут судить по факту препятствования законной деятельности ВСУ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области направили в суд дело четырех жителей области, которые сообщали о движении представителей ТЦК и блокпосты. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, 45-летний и 53-летний житомиряне систематически публиковали в Телеграмм-чате локацию и маршруты движения представителей ТЦК и мобильных блокпостов полиции в Житомире и пригороде.

В свою очередь, 21-летний парень и 28-летняя девушка из Олевского общества публиковали похожие сообщения в сообществе Viber. Кроме того, младший выполнял роль администратора этого сообщества и размещал публикации, дополняя их фото- и видеоматериалами.

В целом, в 2024-2025 годах они опубликовали несколько десятков таких сообщений, чем помешали законной деятельности Вооруженных Сил.

Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.