Попереджали у Телеграм про ТЦК та блокпости — на Житомирщині чотирьох людей чекає тюрма

Чотирьох жителів області судитимуть за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Колаж 24 каналу

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На Житомирщині скерували до суду справу чотирьох жителів області, які повідомляли про рух представників ТЦК та блокпости. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, 45-річний та 53-річний житомиряни систематично публікували у Телеграм-чаті локацію і маршрути руху представників ТЦК і мобільних блокпостів поліції у Житомирі та передмісті.

У свою чергу, 21-річний хлопець та 28-річна дівчина з Олевської громади публікували схожі повідомлення у спільноті Viber. Окрім того, наймолодший виконував роль адміністратора цієї спільноти і розміщував публікації, доповнюючи їх фото- та відеоматеріалами.

Вцілому, упродовж 2024-2025 року вони опублікували декілька десятків таких повідомлень, чим перешкодили законній діяльності Збройних Сил.

Тепер їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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