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Як пройти повторну ВЛК обмежено придатним військовозобов'язаним

15:48, 31 травня 2025
Військовозобов'язані мають час до 5 червня.
Як пройти повторну ВЛК обмежено придатним військовозобов'язаним
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До 5 червня військовозобов'язаним громадянам, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію.

У Міноборони пояснили механізм проходження повторної ВЛК:

  • Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
  • Передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему Резерв+.

З отриманим направленням необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП. Це може бути ВЛК при ТЦК та СП, військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я. При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (за наявності), результати попередніх медичних обстежень.

Лікарі-спеціалісти проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами. За результатами огляду буде надано новий висновок ВЛК щодо придатності або непридатності до військової служби.

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ТЦК Міноборони ВЛК військовозобов'язаний

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