Синяк під оком та дивна поведінка – Маск здивував на пресконференції з Трампом

Мільярдер Ілон Маск, який доєднався до президента США Дональда Трампа на пресконференцію, здивував журналістів дивною поведінкою в Овальному кабінеті.

Відео з прессконференції опублікували у ЗМІ.

Так, окрім того, що Ілон Маск з'явився на зустріч із журналістами із синцем під оком, він поводився дивно. Під час розмови Трампа Маск вертів головою, крутив руки, а потім спокійно слухав президента.

. @POTUS on international students: "We want to have great students here. We just don't want students that are causing trouble." pic.twitter.com/ZHU4HgGEai

.@POTUS: "I'd like to see the money go to trade schools, where people learn how to fix motors and engines... You could have the greatest trade school system anywhere in the world... We probably found our pot of gold, and that's what's been wasted at places like Harvard." pic.twitter.com/P4Os6oziiB