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Синяк під оком та дивна поведінка – Маск здивував на пресконференції з Трампом

12:20, 31 травня 2025
Ілон Маск здивував журналістів на пресконференції з Дональдом Трампом.
Синяк під оком та дивна поведінка – Маск здивував на пресконференції з Трампом
Джерело фото: Getty Images
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Мільярдер Ілон Маск, який доєднався до президента США Дональда Трампа на пресконференцію, здивував журналістів дивною поведінкою в Овальному кабінеті.

Відео з прессконференції опублікували у ЗМІ.

Так, окрім того, що Ілон Маск з'явився на зустріч із журналістами із синцем під оком, він поводився дивно. Під час розмови Трампа Маск вертів головою, крутив руки, а потім спокійно слухав президента.

Також Ілон Маск розлютився на журналістів, які раніше опублікували статтю про його ймовірне вживання наркотиків. Він, розмахуючи руками, емоційно прокоментував фейк.

Також більшу частину брифінгу Маск стояв, склавши руки на грудях. У психологів таку позу називають «закритою», ніби людина «захищається».

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США Дональд Трамп Ілон Маск

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