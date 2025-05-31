Синяк під оком та дивна поведінка – Маск здивував на пресконференції з Трампом

Ілон Маск здивував журналістів на пресконференції з Дональдом Трампом.

Джерело фото: Getty Images

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Мільярдер Ілон Маск, який доєднався до президента США Дональда Трампа на пресконференцію, здивував журналістів дивною поведінкою в Овальному кабінеті.

Відео з прессконференції опублікували у ЗМІ.

Так, окрім того, що Ілон Маск з'явився на зустріч із журналістами із синцем під оком, він поводився дивно. Під час розмови Трампа Маск вертів головою, крутив руки, а потім спокійно слухав президента.

.@POTUS on international students: "We want to have great students here. We just don't want students that are causing trouble." pic.twitter.com/ZHU4HgGEai — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 30, 2025

.@POTUS: "I'd like to see the money go to trade schools, where people learn how to fix motors and engines... You could have the greatest trade school system anywhere in the world... We probably found our pot of gold, and that's what's been wasted at places like Harvard." pic.twitter.com/P4Os6oziiB — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 30, 2025

Також Ілон Маск розлютився на журналістів, які раніше опублікували статтю про його ймовірне вживання наркотиків. Він, розмахуючи руками, емоційно прокоментував фейк.

Також більшу частину брифінгу Маск стояв, склавши руки на грудях. У психологів таку позу називають «закритою», ніби людина «захищається».

MUST WATCH: @elonmusk COOKS the Fake News New York Times in the Oval Office: pic.twitter.com/b3Q15uXPsd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 30, 2025

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