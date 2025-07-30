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Чоловікам 18-24 років, які підпишуть контракт на військову службу, потім дадуть рік відстрочки від мобілізації

13:11, 30 липня 2025
Наразі після звільнення з військової служби громадяни, які служили за «Контрактом 18-24» можуть бути призвані за мобілізацією наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста – Кабмін запропонував дати їм 12 місяців відстрочки.
Чоловікам 18-24 років, які підпишуть контракт на військову службу, потім дадуть рік відстрочки від мобілізації
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Уряд знов внесе до Верховної Ради законопроект, яким пропонується дати 12 місяців відстрочки чоловікам, які у віці 18-24 років підписали контракт на військову службу та відслужили. Відповідне рішення про схвалення законопроекту Кабмін прийняв на засіданні 30 липня.

Цей законопроект не новий – як раніше писала «Судово-юридична газета», уряд вже його вносив, але через відставку всього уряду його було автоматично відкликано.

Нинішній законопроект аналогічний раніше внесеному законопроекту 13440.

Він, на думку урядовців, зможе простимулювати молодих людей 18-24 років підписати контракт на військову службу.

Йдеться про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Метою є встановлення підстави для надання відстрочки військовозобов’язаним та резервістами, які у віці від 18 до 25 років були прийняті на військову службу за контрактом строком на один рік та звільнені з військової служби по його закінченню.

Як зазначає уряд, необхідність встановити нову підставу пов’язана з тим, що після звільнення з військової служби такі громадяни втрачають право на відстрочку до досягнення ними 25-річного віку та можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста.

Таким чином, встановлення нової підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації надасть військовозобов’язаним та резервістам час для відпочинку та медико-соціальної реабілітації (за необхідності).

«Реалізація законопроекту створить додаткові мотиваційні чинники, які вплинуть на бажання громадян віком від 18 до 25 років укладати однорічний контракт на проходження військової служби у Cилах безпеки і оборони України.

Громадяни віком від 18 до 25 років, які приймаються на військову службу за контрактом, укладеним строком на один рік, мають право на звільнення з військової служби по закінченню строку контракту, а після реалізації законопроекту матимуть право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців, під час якої матимуть час на відпочинок, відновлення та медико-соціальну реабілітацію (за необхідності).

Крім того, такі додаткові мотиваційні чинники мотивуватимуть громадян віком від 18 до 25 років укладати однорічні контракти про проходження військової служби у Cилах безпеки і оборони України, що в свою чергу розширить джерела комплектування військових частин (підрозділів) у Cилах безпеки і оборони України мотивованими військовослужбовцями», раніше пояснював Кабмін.

Отже, законопроектом пропонується встановити, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом 12 місяців військовозобов’язані та резервісти, які під час дії воєнного стану були прийняті на військову службу за контактом строком на один рік із числа громадян віком від 18 до 25 років та були звільнені з військової служби за підставами, визначеними підпунктом «а» пункту 2, підпунктом «ж» пункту 3 частини п’ятої статті 26 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Автор: Наталя Мамченко

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Наразі після звільнення з військової служби громадяни, які служили за «Контрактом 18-24» можуть бути призвані за мобілізацією наступного ж дня після взяття їх на військовий облік військовозобов’язаного або резервіста – Кабмін запропонував дати їм 12 місяців відстрочки.

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