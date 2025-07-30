Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Мужчинам 18-24 лет, которые подпишут контракт на военную службу, затем дадут год отсрочки от мобилизации

13:11, 30 июля 2025
Сейчас после увольнения с военной службы граждане, которые служили по «Контракту 18-24», могут быть призваны по мобилизации на следующий же день после постановки их на воинский учет военнообязанного или резервиста – Кабмин предложил дать им 12 месяцев отсрочки.
Мужчинам 18-24 лет, которые подпишут контракт на военную службу, затем дадут год отсрочки от мобилизации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство снова внесет в Верховную Раду законопроект, которым предлагается дать 12 месяцев отсрочки мужчинам, которые в возрасте 18-24 лет подписали контракт на военную службу и отслужили. Соответствующее решение об одобрении законопроекта Кабмин принял на заседании 30 июля.

Этот законопроект не новый – как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство уже его вносило, но из-за отставки всего правительства он был автоматически отозван.

Нынешний законопроект аналогичен ранее внесенному законопроекту 13440.

Он, по мнению чиновников, сможет простимулировать молодых людей 18-24 лет подписать контракт на военную службу.

Речь идет о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Целью является установление основания для предоставления отсрочки военнообязанным и резервистам, которые в возрасте от 18 до 25 лет были приняты на военную службу по контракту сроком на один год и уволены с военной службы по его окончании.

Как отмечает правительство, необходимость установить новое основание связана с тем, что после увольнения с военной службы такие граждане теряют право на отсрочку до достижения ими 25-летнего возраста и могут быть призваны на военную службу во время мобилизации на следующий же день после постановки их на воинский учет военнообязанного или резервиста.

Таким образом, установление нового основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации предоставит военнообязанным и резервистам время для отдыха и медико-социальной реабилитации (при необходимости).

«Реализация законопроекта создаст дополнительные мотивационные факторы, которые повлияют на желание граждан в возрасте от 18 до 25 лет заключать однолетний контракт на прохождение военной службы в Силах безопасности и обороны Украины.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, которые принимаются на военную службу по контракту, заключенному сроком на один год, имеют право на увольнение с военной службы по окончании срока контракта, а после реализации законопроекта будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев, во время которой будут иметь время на отдых, восстановление и медико-социальную реабилитацию (при необходимости).

Кроме того, такие дополнительные мотивационные факторы будут мотивировать граждан в возрасте от 18 до 25 лет заключать однолетние контракты о прохождении военной службы в Силах безопасности и обороны Украины, что в свою очередь расширит источники комплектования воинских частей (подразделений) в Силах безопасности и обороны Украины мотивированными военнослужащими», – ранее объяснял Кабмин.

Итак, законопроектом предлагается установить, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком на один год из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет и были уволены с военной службы по основаниям, определенным подпунктом «а» пункта 2, подпунктом «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

законопроект ВСУ военные мобилизация военная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Женщин с медицинским и фармацевтическим образованием будут ставить на воинский учет без их личного присутствия

Кабмин внес изменения в порядок воинского учета и положение о ТЦК – предусмотрена автоматическая постановка на воинский учет женщин с медицинским или фармацевтическим образованием без их личного присутствия.

Мужчинам 18-24 лет, которые подпишут контракт на военную службу, затем дадут год отсрочки от мобилизации

Сейчас после увольнения с военной службы граждане, которые служили по «Контракту 18-24», могут быть призваны по мобилизации на следующий же день после постановки их на воинский учет военнообязанного или резервиста – Кабмин предложил дать им 12 месяцев отсрочки.

Правоохранительный комитет Рады рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ и САП с участием представителей НАБУ и САП

Комитет по правоохранительной деятельности 30 июля рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о НАБУ и САП, а также альтернативные к нему – ранее Президент заявил, что обсудил свой законопроект также с представителями Верховной Рады, и «результат должен быть обеспечен».

После отставки Елены Думы у Кабмина есть 14 дней на формирование конкурсной комиссии с международными экспертами для отбора нового главы АРМА — закон

После отставки Елены Думы конкурс на главу АРМА должен пройти с участием международных экспертов, которые будут иметь решающий голос – закон вступил в силу.

Более 75% судей местных судов самостоятельно закупают у суды все необходимое для работы, а более 73% сделали ремонт в служебных кабинетах за собственные деньги – опрос

По меньшей мере, 11% судей даже покупали за собственные средства судейские мантии – в судах говорят, что ситуация с обеспечением судов первой инстанции стала невыносимой.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду