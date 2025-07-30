Мужчинам 18-24 лет, которые подпишут контракт на военную службу, затем дадут год отсрочки от мобилизации

Сейчас после увольнения с военной службы граждане, которые служили по «Контракту 18-24», могут быть призваны по мобилизации на следующий же день после постановки их на воинский учет военнообязанного или резервиста – Кабмин предложил дать им 12 месяцев отсрочки.

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Правительство снова внесет в Верховную Раду законопроект, которым предлагается дать 12 месяцев отсрочки мужчинам, которые в возрасте 18-24 лет подписали контракт на военную службу и отслужили. Соответствующее решение об одобрении законопроекта Кабмин принял на заседании 30 июля.

Этот законопроект не новый – как ранее писала «Судебно-юридическая газета», правительство уже его вносило, но из-за отставки всего правительства он был автоматически отозван.

Нынешний законопроект аналогичен ранее внесенному законопроекту 13440.

Он, по мнению чиновников, сможет простимулировать молодых людей 18-24 лет подписать контракт на военную службу.

Речь идет о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Целью является установление основания для предоставления отсрочки военнообязанным и резервистам, которые в возрасте от 18 до 25 лет были приняты на военную службу по контракту сроком на один год и уволены с военной службы по его окончании.

Как отмечает правительство, необходимость установить новое основание связана с тем, что после увольнения с военной службы такие граждане теряют право на отсрочку до достижения ими 25-летнего возраста и могут быть призваны на военную службу во время мобилизации на следующий же день после постановки их на воинский учет военнообязанного или резервиста.

Таким образом, установление нового основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации предоставит военнообязанным и резервистам время для отдыха и медико-социальной реабилитации (при необходимости).

«Реализация законопроекта создаст дополнительные мотивационные факторы, которые повлияют на желание граждан в возрасте от 18 до 25 лет заключать однолетний контракт на прохождение военной службы в Силах безопасности и обороны Украины.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, которые принимаются на военную службу по контракту, заключенному сроком на один год, имеют право на увольнение с военной службы по окончании срока контракта, а после реализации законопроекта будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев, во время которой будут иметь время на отдых, восстановление и медико-социальную реабилитацию (при необходимости).

Кроме того, такие дополнительные мотивационные факторы будут мотивировать граждан в возрасте от 18 до 25 лет заключать однолетние контракты о прохождении военной службы в Силах безопасности и обороны Украины, что в свою очередь расширит источники комплектования воинских частей (подразделений) в Силах безопасности и обороны Украины мотивированными военнослужащими», – ранее объяснял Кабмин.

Итак, законопроектом предлагается установить, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком на один год из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет и были уволены с военной службы по основаниям, определенным подпунктом «а» пункта 2, подпунктом «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Автор: Наталя Мамченко

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