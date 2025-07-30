Совет Европы предоставил заключение относительно создания госреестра актов местного самоуправления

В заключении отмечается, что создание такого Реестра соответствует общеевропейской тенденции к усилению прозрачности и подотчетности органов власти, в том числе и на местном уровне.

Фото: 24tv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центр экспертизы по вопросам многоуровневого управления при Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы предоставил Заключение относительно внедрения Единого государственного реестра актов местного самоуправления в Украине. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины.

В Заключении указано, что создание такого Реестра соответствует общеевропейской тенденции к усилению прозрачности и подотчетности органов власти, в том числе и на местном уровне. Несмотря на отсутствие единого стандарта в европейских странах по подобным реестрам, в Европе преобладает практика открытости и публичности решений.

В то же время эксперты Совета Европы подчеркнули важность надлежащего внедрения такого инструмента — с учетом принципов Европейской хартии местного самоуправления. В частности, рекомендуется:

гарантировать автоматическое обнародование актов в Реестре без возможности задержки или блокировки со стороны центральных органов;

сделать процедуру публикации простой и доступной для органов местного самоуправления;

соблюдать принцип пропорциональности при осуществлении надзора, определенного в статье 8.3 Хартии: частота и глубина надзора должны зависеть от значимости интересов, подлежащих защите, а не от удобства доступа к информации о решениях органов местного самоуправления;

предусмотреть, что публикация в Реестре заменяет обязанность направления актов в надзорные органы;

обеспечить соответствие Реестра нормам защиты персональных данных (GDPR);

провести подготовку лиц, ответственных за мониторинг.

«Таким образом, Совет Европы не выявил противоречий между инициативой внедрения Реестра и положениями Хартии при условии соблюдения вышеуказанных подходов», — заявили в ведомстве.

Единый государственный реестр актов местного самоуправления — это инструмент, который должен обеспечить открытость решений органов местного самоуправления, упростить доступ граждан к этой информации, а также исключить манипуляции или избирательное толкование правовых актов на местах. Его внедрение будет способствовать более эффективной коммуникации между центральной и местной властью, а также усилит доверие граждан к органам местного самоуправления.

Создание Реестра предусмотрено законопроектом №13150, который находится на рассмотрении в Парламенте и ожидает голосования во втором чтении. Указанный законопроект определен как евроинтеграционный. Его принятие предусмотрено в рамках реализации Плана для Ukraine Facility.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.