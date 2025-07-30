ПриватБанк одержал победу в судебном процессе против Коломойского и Боголюбова — подробности

ПриватБанк потребовал возместить ущерб за выведенные активы, которые он оценивает в 1,951 миллиарда долларов, а с начисленными процентами эта сумма выросла более чем вдвое.

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ПриватБанк одержал победу в Высоком суде Лондона по делу против бывших владельцев финучреждения – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом сообщила пресс-служба банка.

"ПриватБанк одержал безоговорочную победу в многомиллиардном английском судебном процессе против Коломойского и Боголюбова", – говорится в сообщении.

В ноябре 2023 года в суде Лондона завершились слушания по делу ПриватБанка против бывших акционеров Коломойского и Боголюбова. Финучреждение требовало возмещения нанесенного ущерба, вызванного выводом активов, который оценивает более чем в $1,9 млрд. С процентами сумма увеличилась более чем вдвое.

Коломойский и Боголюбов присвоили средства, используя схему по рециркуляции кредитов, заявляли в суде юристы ПриватБанка.

Адвокаты банка в суде подчеркнули, что средства были выведены из-за схемы так называемой «рециркуляции кредитов», организованной эксвладельцами.

Деньги проходили через шесть оффшорных компаний – три, зарегистрированные в Великобритании, и еще три на Британских Виргинских островах. Все эти структуры также фигурируют по делу как ответчики.

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