Кабмин расширяет «Контракт 18–24» и подает в Раду законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе

Все, кто добровольно вступил в армию по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста — Денис Шмыгаль.

Фото: Getty Images

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Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что по поручению Президента Украины Владимира Зеленского программа «Контракт 18–24» расширяется.

По его словам, правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы — контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

«Это направление имеет особые условия. Главное — это четкий срок службы: два года.

Будущие операторы дронов будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса.

Как и в основной программе, предусмотрена выплата 1 млн грн, которая осуществляется в три этапа», — сообщил он.

Шмыгаль подчеркнул, что после окончания службы Защитники и Защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в том числе ипотеку под 0%.

Кроме того, правительство подает в парламент законопроект об отсрочке для тех, кто отслужил по программе «Контракт 18–24».

«Таким образом, все, кто добровольно вступил в армию по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста.

Подать заявку на участие в программе “Контракт 18–24” можно на сайте: 18-24.army.gov.ua или в приложении Резерв+», — добавил он.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин внес в Верховную Раду законопроект 13440, который, по мнению чиновников, сможет стимулировать молодых людей 18-24 лет подписывать контракт на военную службу.

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