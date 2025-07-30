Кабмін розширяє «Контракт 18–24» та подає до Ради законопроект про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою

Усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку — Денис Шмигаль.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що на доручення Президента України Володимира Зеленського розширюється «Контракт 18–24».

За його словами, Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми — контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

«Цей напрям має особливі умови. Головна — це чіткий термін служби: два роки.

Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу.

Як і в основній програмі, передбачено виплату 1 млн грн, яка здійснюється у три етапи», - сказав він.

Шмигаль підкреслив, що після завершення служби Захисники та Захисниці отримують додаткову підтримку від держави, зокрема іпотеку під 0%.

Крім того, Уряд подає до Парламенту законопроект про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою «Контракт 18–24».

«Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.

Подати заявку на «Контракт 18-24» можна на сайті: 18-24.army.gov.ua або в Резерв+», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.