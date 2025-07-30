Обрано голову Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області

Суд очолив Тарас Котормус.

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Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області повідомляє, що 28 липня відбулися збори суддів, на порядок денний яких було винесено, зокрема, питання про обрання голови суду.

Згідно рішення зборів суддів головою Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області обрано суддю Тараса Котормуса.

Раніше ми писали, що обрано голову Господарського суду Львівської області.

Також обрано голову Тисменицького райсуду Івано-Франківської області.

Ще було обрано голову Дунаєвецького райсуду Хмельницької області.

Крім цього, обрали голову Франківського районного суду Львова

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