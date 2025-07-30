Правоохоронний комітет Ради розгляне законопроект Зеленського про НАБУ і САП за участі представників НАБУ і САП

Комітет з правоохоронної діяльності 30 липня розгляне законопроект Володимира Зеленського про НАБУ і САП та альтернативні до нього – до цього Президент заявив, що провів обговорення свого законопроекту також і з представниками Верховної Ради і «результат має бути забезпечено».

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30 липня о 13:00 в режимі відеоконференції відбудеться позачергове засідання Комітету з питань правоохоронної діяльності щодо розгляду в першому читанні поданого Президентом Володимиром Зеленським законопроекту 13533 щодо «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Законопроект Президент подав як невідкладний, і вже 31 липня заплановане засідання парламенту щодо його розгляду.

Володимир Зеленський 29 липня заявив, що, крім міжнародних партнерів, провів обговорення свого законопроекту також і з представниками Верховної Ради та урядовцями і «результат має бути забезпечено».

В свою чергу, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що «не може бути в Україні безконтрольних органів, тому що потрібно бути незалежним, але не незалежним від закону, від бачення і від, скажімо так, від української перемоги».

Як повідомили у Комітеті, до участі в його засіданні запрошені представники Офісу Генерального прокурора, САП, НАБУ, СБУ, НАЗК, а також автори законопроектів.

«Судово-юридична газета» раніше аналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Зокрема, законопроект залишає зміни стосовно спрощеного порядку призначення до прокуратури та зміни щодо звільнення прокурорів – у тому числі з керівних посад.

Також на Комітеті будуть розглядатися подані до нього альтернативні законопроекти 13533-1, 13533-2, 13533-3, 13533-4.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», законопроект 13533-3 від Юлії Тимошенко пропонує змінити порядок відбору директора НАБУ і САП, прибравши міжнародних експертів. Відбирати очільників антикорупційних органів пропонується Національною асамблеєю Героїв України.

Слід зауважити, що 30 липня у Верховній Раді з’явилися ще два альтернативні законопроекти 13533-5 (поданий депутатами від «Європейської солідарності») та 13533-7 (від «Голос»).

Нагадаємо, раніше у фракції «Слуга народу» заявили, що планують прийняти президентський законопроект без розгляду поправок у другому читанні – тобто, відразу в цілому.

Автор: Наталя Мамченко

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