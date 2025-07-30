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Прокурор з Черкащини, який незаконно отримав інвалідність, постане перед судом, — Руслан Кравченко

12:35, 30 липня 2025
Прокурор оформив інвалідність за добу.
Прокурор з Черкащини, який незаконно отримав інвалідність, постане перед судом, — Руслан Кравченко
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що 30 червня прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання статусу інвалідності прокурором.

«Прокурори з інвалідністю тема, яка викликала резонанс у суспільстві. І це зрозуміло. Бо справедливість — це не вибірково і не за статусом. Я чітко заявив: жодних індульгенцій не буде», - заявив він.

Обвинувачені:

– Заступник керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області,

– Голова Черкаської обласної медико-соціальної експертної комісії №2 (МСЕК).

Суть схеми:

31 липня 2020 року підозрюваний отримує висновок лікаря про задовільний стан здоров’я.

У той самий день звертається до МСЕК про направлення на інвалідність.

У ту ж добу — повний пакет документів, і без формальностей отримання ІІ групи інвалідності. Один день і “готово”.

Руслан Кравченко підкреслив, що під час досудового розслідування прокурора звільнено з адміністративної посади.

Генеральна інспекція ОГП подала скаргу до кваліфікаційної дисциплінарної комісії прокурорів  про його звільнення з органів прокуратури.

«Перевірки інших випадків тривають. Відновлення довіри до прокуратури починається з очищення системи.

Цей шлях пройде кожен — незалежно від рангу, статусу чи вигаданого «права на поблажки».

Я не про вибірковість. Я про закон і справедливість. І вони одні для всіх. Працюємо далі», - заявив він.

У ДБР додали, що отримавши інвалідність, прокурор подав необхідні документи до Пенсійного фонду для отримання пенсії по інвалідності. Таким чином з липня 2020 року по кінець листопада 2024 прокурор незаконно отримав 477 тис. грн пенсії.

Він обвинувачується у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Також до суду направлено обвинувальний акт щодо голови Черкаської обласної МСЕК №2, який сприяв прокурору в прискореному оформленню інвалідності. Дії посадовця кваліфіковані за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення, вчинене групою осіб).

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суд ОГП прокуратура Руслан Кравченко

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