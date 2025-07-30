Практика судів
  1. В Україні

У НАБУ повідомили, скільки депутатів отримали підозри за корупційні злочини з 2016 по 2025 рік

12:24, 30 липня 2025
У кримінальних провадженнях, які розслідуються детективами НАБУ, про підозру повідомлено 71 чинному та колишньому народному депутату.
У НАБУ повідомили, скільки депутатів отримали підозри за корупційні злочини з 2016 по 2025 рік
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що з моменту створення НАБУ та САП у 2015 році ситуація з відповідальністю народних депутатів за корупцію кардинально змінилася.

За даними НАБУ, з 2016 по 2025 рік про підозру в межах розслідувань антикорупційного бюро повідомлено 71 чинному та колишньому народному депутату. З них 42 — лише за останні три роки (2022–2025). При цьому 31 фігурант є депутатом діючого, дев’ятого скликання Верховної Ради.

Найпоширенішими злочинами, у яких фігурують нардепи, є:

привласнення або розтрата майна (ст. 191 КК України) — 17 випадків;

отримання хабарів (ст. 368) — 4 випадки;

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364) — 14 випадків;

недостовірне декларування (ст. 366-2) — 15 випадків;

незаконне збагачення (ст. 368-5) — 3 випадки.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 24 липня зареєстрував анонсований ним законопроект 13533 стосовно ролі САП і НАБУ. Ним скасовується значний масив змін, які були введені прийнятим 22 липня законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) щодо НАБУ і САП. Втім – не всі.

Внесений до Верховної Ради законопроект 13533 щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП погоджений з усіма органами правопорядку. Це збалансований документ, який буде швидко ухвалений — сказала народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови парламентського Комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.

«Судово-юридична газета» аналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Зеленський повідомив, що обговорив свій законопроект про НАБУ і САП із партнерами та представниками Верховної Ради.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

НАБУ САП депутат

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правоохоронний комітет Ради розгляне законопроект Зеленського про НАБУ і САП за участі представників НАБУ і САП

Комітет з правоохоронної діяльності 30 липня розгляне законопроект Володимира Зеленського про НАБУ і САП та альтернативні до нього – до цього Президент заявив, що провів обговорення свого законопроекту також і з представниками Верховної Ради і «результат має бути забезпечено».

Після відставки Олени Думи Кабмін має 14 днів на формування конкурсної комісії з міжнародниками для відбору нового голови АРМА — закон

Після відставки Олени Думи конкурс на голову АРМА має пройти з міжнародними експертами, які матимуть вирішальний голос – набув сили закон.

Більше 75% суддів місцевих судів самостійно закуповують в суди все необхідне для роботи, а більше 73% зробили ремонт у службових кабінетах за власні гроші – опитування

Щонайменше 11% суддів навіть купували за власні кошти суддівські мантії – в судах кажуть, що ситуація із забезпеченням судів першої інстанції стала нестерпною.

Народні депутати пропонують повністю заборонити продаж електронних сигарет в Україні

Народні депутати пропонують повністю заборонити електронні сигарети в Україні і все, що з ними пов’язане.

Депутати пропонують закріпити у Земельному кодексі безоплатну передачу ОСББ в постійне користування земельних ділянок, на яких розташовані їх багатоквартирні будинки

Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу щодо безоплатної передачі у постійне користування об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків земельних ділянок, на яких розташовані їх багатоквартирні будинки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду