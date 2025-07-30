У НАБУ повідомили, скільки депутатів отримали підозри за корупційні злочини з 2016 по 2025 рік

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що з моменту створення НАБУ та САП у 2015 році ситуація з відповідальністю народних депутатів за корупцію кардинально змінилася.
За даними НАБУ, з 2016 по 2025 рік про підозру в межах розслідувань антикорупційного бюро повідомлено 71 чинному та колишньому народному депутату. З них 42 — лише за останні три роки (2022–2025). При цьому 31 фігурант є депутатом діючого, дев’ятого скликання Верховної Ради.
Найпоширенішими злочинами, у яких фігурують нардепи, є:
привласнення або розтрата майна (ст. 191 КК України) — 17 випадків;
отримання хабарів (ст. 368) — 4 випадки;
зловживання владою або службовим становищем (ст. 364) — 14 випадків;
недостовірне декларування (ст. 366-2) — 15 випадків;
незаконне збагачення (ст. 368-5) — 3 випадки.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 24 липня зареєстрував анонсований ним законопроект 13533 стосовно ролі САП і НАБУ. Ним скасовується значний масив змін, які були введені прийнятим 22 липня законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) щодо НАБУ і САП. Втім – не всі.
Внесений до Верховної Ради законопроект 13533 щодо повноважень антикорупційних органів НАБУ і САП погоджений з усіма органами правопорядку. Це збалансований документ, який буде швидко ухвалений — сказала народна депутатка від «Слуги народу», заступниця голови парламентського Комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.
«Судово-юридична газета» аналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.
Зеленський повідомив, що обговорив свій законопроект про НАБУ і САП із партнерами та представниками Верховної Ради.
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