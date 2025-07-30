Конкурс на голову АРМА розпочнеться терміново — Свириденко

До складу конкурсної комісії увійдуть представники Уряду та міжнародні партнери.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума написала заяву про звільнення. Згідно з законом, після відставки Олени Думи Кабмін має 14 днів на формування конкурсної комісії з міжнародниками для відбору нового голови АРМА.

Згодом очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила, що 29 липня звернулася до Президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами.

Вона підкреслила, що Глава держави підтримав план Уряду.

«Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники Уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері.

Головне завдання — щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало росії, максимально працювали на оборону та стійкість України», - сказала Свириденко.

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