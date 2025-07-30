Конкурс на должность главы АРМА начнется в срочном порядке — Свириденко

В состав конкурсной комиссии войдут представители правительства и международные партнеры.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», глава Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елена Дума подала заявление об отставке. Согласно закону, после ухода Елены Думы Кабинет Министров имеет 14 дней на формирование конкурсной комиссии с участием международных представителей для отбора нового руководителя АРМА.

Позже глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что 29 июля обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки Агентства по розыску и управлению активами.

Она подчеркнула, что Глава государства поддержал план правительства.

«Сегодня на заседании Кабмина уволили главу агентства. Я дала поручение срочно запустить новый конкурс. В состав конкурсной комиссии войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере.

Главная задача — чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и имущество, принадлежавшее россии, максимально работали на оборону и устойчивость Украины», — сказала Свириденко.

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