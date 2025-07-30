В Минюсте напомнили основания и порядок обжалования решений военно-врачебной комиссии

Министерство юстиции Украины напомнило, что решения военно-врачебной комиссии (ВВК), в частности по установлению степени пригодности к военной службе или обстоятельств, связанных с ранением или заболеванием, могут быть обжалованы военнослужащим в установленном законом порядке. В этом материале рассказывается об особенностях прохождения ВВК и вариантах обжалования решений комиссии.
Кто может направить военнослужащих на ВВК
Направление на медицинский осмотр военнослужащих осуществляют:
На военнослужащих, направляемых на медицинский осмотр ВВК, подаются:
Кроме того, на лиц, направляемых на осмотр по поводу ранений, травм, контузий, увечий, полученных в период прохождения военной службы, — оригинал или должным образом заверенная копия справки об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья).
Прохождение ВВК необходимо для:
Срок действия заключения ВВК
Постановление остается действительным в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра. Решения в отношении военнослужащих, признанных непригодными к военной службе или непригодными с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.
Обжаловать решение ВВК можно во внесудебном и судебном порядке.
Досудебный порядок обжалования:
Жалобы на постановления ВВК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности в ВВК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП.
Постановления, принятые ВВК областных (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВВК (Центральной военно-врачебной комиссии, ВВК региона).
Постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК или в судебном порядке.
Постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.
Для обжалования во внесудебном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией. В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, ошибку ВВК в установлении причинно-следственной связи заболевания и т. п.
Обжалование в суде:
Обжалование решений ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства. Сроки обжалования:
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