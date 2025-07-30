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В Минюсте напомнили основания и порядок обжалования решений военно-врачебной комиссии

12:54, 30 июля 2025
Обжаловать решение ВВК можно во внесудебном и судебном порядке.
В Минюсте напомнили основания и порядок обжалования решений военно-врачебной комиссии
Фото: espreso.tv
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Министерство юстиции Украины напомнило, что решения военно-врачебной комиссии (ВВК), в частности по установлению степени пригодности к военной службе или обстоятельств, связанных с ранением или заболеванием, могут быть обжалованы военнослужащим в установленном законом порядке. В этом материале рассказывается об особенностях прохождения ВВК и вариантах обжалования решений комиссии.

Кто может направить военнослужащих на ВВК

Направление на медицинский осмотр военнослужащих осуществляют:

  • прямые начальники от командира отдельной части, ему равные и выше, штатных ВВК;
  • руководители ТЦК и СП;
  • начальники (руководители) учреждений охраны здоровья по месту лечения;
  • органы военного управления и подразделения Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины;
  • органы прокуратуры;
  • следователи;
  • суд.

На военнослужащих, направляемых на медицинский осмотр ВВК, подаются:

  • направление;
  • медицинская книжка;
  • удостоверение личности (военный билет);
  • фотография 3×4 см без головного убора — при амбулаторном осмотре;
  • служебная характеристика для проведения медицинского осмотра военно-врачебной комиссией;
  • медицинская характеристика.

Кроме того, на лиц, направляемых на осмотр по поводу ранений, травм, контузий, увечий, полученных в период прохождения военной службы, — оригинал или должным образом заверенная копия справки об обстоятельствах получения травмы (ранения, контузии, увечья).

Прохождение ВВК необходимо для:

  • получения отпуска для лечения, если по решению врачей в этом есть необходимость (рекомендовать отпуск на лечение может исключительно ВВК);
  • установления связи между ранением (травмой, контузией, увечьем) и обстоятельствами его получения на основании справки об обстоятельствах травмы (например, ранение связано с защитой Родины);
  • определения дальнейшей степени пригодности к прохождению службы;
  • фиксации диагнозов, актуальных на момент осмотра.

Срок действия заключения ВВК

Постановление остается действительным в течение 12 месяцев с момента проведения медицинского осмотра. Решения в отношении военнослужащих, признанных непригодными к военной службе или непригодными с переосвидетельствованием через 6–12 месяцев, должны быть реализованы немедленно.

Порядок обжалования ВВК

Обжаловать решение ВВК можно во внесудебном и судебном порядке.

Досудебный порядок обжалования:

Жалобы на постановления ВВК районных (городских) ТЦК и СП подаются по подчиненности в ВВК Киевского городского ТЦК и СП, областных ТЦК и СП.

Постановления, принятые ВВК областных (Киевского городского) ТЦК и СП, обжалуются в штатных ВВК (Центральной военно-врачебной комиссии, ВВК региона).

Постановление ВВК регионов может быть обжаловано в ЦВВК или в судебном порядке.

Постановления ЦВВК могут быть обжалованы в судебном порядке.

Для обжалования во внесудебном порядке необходимо подготовить соответствующее заявление о пересмотре такого постановления и приложить все необходимые документы, выданные военно-врачебной комиссией. В заявлении важно четко изложить основания для обжалования, например, ошибку ВВК в установлении причинно-следственной связи заболевания и т. п.

Обжалование в суде:

Обжалование решений ВВК в суде осуществляется в порядке административного судопроизводства. Сроки обжалования:

  • три месяца со дня вручения соответствующего решения по результатам рассмотрения заявления об обжаловании постановления, то есть в случае предварительного применения досудебного порядка. Этот срок начинает течение со дня вручения решения вышестоящей ВВК по результатам рассмотрения заявления о пересмотре постановления;
  • шесть месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или интересов, то есть со дня вынесения соответствующего постановления ВВК.

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