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Работник в неоплачиваемом отпуске: что со стажем для дополнительного отпуска за вредные условия

20:59, 30 июля 2025
Период пребывания в отпуске без сохранения зарплаты не считается временем фактической работы во вредных условиях.
Работник в неоплачиваемом отпуске: что со стажем для дополнительного отпуска за вредные условия
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Федерация профессиональных союзов Украины объясняет, засчитывается ли в стаж работы, что дает право на ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда, период пребывания работника в отпуске без сохранения заработной платы.

Право работника на ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда определяется согласно Списку производств, цехов, профессий и должностей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость работников на работах в которых дает право на ежегодный дополнительный отпуск, утвержденный постановлением КМУ от 17.11.1997 №1290.

Согласно ч. 2 ст. 9 Закона Украины от 15.11.1996 №504/96-ВР «Об отпусках» в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные отпуска (ст. 7 и 8 настоящего Закона), засчитываются:

время фактической работы с вредными, тяжелыми условиями или с особым характером труда, если работник занят в этих условиях не менее половины продолжительности рабочего времени, установленной для работников данного производства, цеха, профессии или должности;

время ежегодных основных и дополнительных отпусков за работу с вредными, тяжелыми условиями и за особый характер труда;

время работы беременных женщин, переведенных на основании медицинского заключения на более легкую работу, на которой они не подвергаются влиянию неблагоприятных производственных факторов.

Согласно п. 10 Порядка применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость работников на работах в которых дает право на ежегодный дополнительный отпуск, утвержденный приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 30.01.1998 №16, в расчете на дни, когда он фактически был занят в работах с вредными и тяжелыми условиями труда не менее половины продолжительности рабочего дня, установленного для работников этих производств, цехов, профессий и должностей.

Конкретная продолжительность указанного отпуска устанавливается коллективным или трудовым договором в зависимости от результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и времени занятости работника в этих условиях.

Следовательно, поскольку работник находился в отпуске без сохранения заработной платы и, соответственно, не был занят во вредных и тяжелых условиях труда (не работал), этот период не будет засчитываться в стаж работы, что дает право на ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда.

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