Працівник в неоплачуваній відпустці: що зі стажем для додаткової відпустки за шкідливі умови

Федерація професійних спілок України пояснює, чи зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, період перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати.
Право працівника на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці визначається згідно зі Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженим постановою КМУ від 17.11.1997 №1290.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України від 15.11.1996 №504/96-ВР «Про відпустки» до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (ст. 7 та 8 цього Закону), зараховуються:
Відповідно до п. 10 Порядку застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 №16, у розрахунок часу, що дає право працівникові на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці не менше половини тривалості робочого дня, установленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад.
Конкретна тривалість зазначеної відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.
Отже, оскільки працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати і, відповідно, не був зайнятий у шкідливих та важких умовах праці (не працював), цей період не зараховуватиметься до стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.
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