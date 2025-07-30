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Працівник в неоплачуваній відпустці: що зі стажем для додаткової відпустки за шкідливі умови

20:59, 30 липня 2025
Період перебування у відпустці без збереження зарплати не вважається часом фактичної роботи в шкідливих умовах.
Працівник в неоплачуваній відпустці: що зі стажем для додаткової відпустки за шкідливі умови
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Федерація професійних спілок України пояснює, чи зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, період перебування працівника у відпустці без збереження заробітної плати.

Право працівника на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці визначається згідно зі Списком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженим постановою КМУ від 17.11.1997 №1290.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України від 15.11.1996 №504/96-ВР «Про відпустки» до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (ст. 7 та 8 цього Закону), зараховуються:

  1. час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;
  2. час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;
  3. час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих виробничих фактор.

Відповідно до п. 10 Порядку застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 №16, у розрахунок часу, що дає право працівникові на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці не менше половини тривалості робочого дня, установленого для працівників цих виробництв, цехів, професій і посад.

Конкретна тривалість зазначеної відпустки встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Отже, оскільки працівник перебував у відпустці без збереження заробітної плати і, відповідно, не був зайнятий у шкідливих та важких умовах праці (не працював), цей період не зараховуватиметься до стажу роботи, що дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.

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