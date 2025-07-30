У Мін’юсті нагадали підстави та порядок оскарження рішень військово-лікарської комісії

Оскаржити рішення ВЛК можна у позасудовий та судовий способи.

Фото: espreso.tv

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Міністерство юстиції України нагадало, що рішення військово-лікарської комісії (ВЛК), зокрема щодо встановлення ступеня придатності до військової служби або обставин, пов’язаних із пораненням чи захворюванням, можуть бути оскаржені військовослужбовцем у встановленому законом порядку. У цьому матеріалі розповідаємо про особливості проходження ВЛК та варіанти оскарження рішень комісії.

Хто може направити на ВЛК військовослужбовців

Направлення на медичний огляд військовослужбовців проводять:

- прямі начальники від командира окремої частини, йому рівних та вище, штатних ВЛК;

- керівники ТЦК та СП;

- начальники (керівники) закладів охорони здоров’я за місцем лікування;

- органи військового управління та підрозділів Військової служби правопорядку Збройних Сил України;

- органи прокуратури;

- слідчі;

- суд.

На військовослужбовців подаються, які направляються на медичний огляд ВЛК, подаються:

- направлення

- медична книжка

- посвідчення особи (військовий квиток)

- фотокартка 3 х 4 см без головного убору - при амбулаторному огляді

- службова характеристика для проведення медичного огляду військово-лікарською комісією

- медична характеристика

Крім того, на осіб, які направляються на огляд з приводу поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних у період проходження ними військової служби, — оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про обставини одержання травми (поранення, контузії, каліцтва).

Проходження ВЛК необхідно для:

- отримання відпустки для лікування, якщо за рішенням лікарів у цьому є потреба (рекомендувати відпустку для лікування може виключно ВЛК);

- поєднання поранення (травму, контузію, каліцтво) з умовами отримання поранення на підставі Довідки про обставини травми (наприклад, поранення повʼязане з захистом Батьківщини);

- визначення подальшого ступеню придатності до проходження служби;

- фіксації діагнозів, які є станом на сьогодні.

Строк дії висновку ВЛК

Постанова залишається чинною протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду. Рішення щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби або непридатними до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців, повинні бути реалізовані негайно.

Порядок оскарження ВЛК

Оскаржити рішення ВЛК можна у позасудовий та судовий способи.

Досудовий порядок оскарження:

- Скарги на постанови ВЛК районних (міських) ТЦК та СП подаються за підпорядкованістю до ВЛК Київського міського ТЦК та СП, обласних ТЦК та СП.

- Постанови, прийняті ВЛК обласними (Київського міського) ТЦК та СП, оскаржуються в штатних ВЛК (Центральній військовій-лікарській комісія, ВЛК регіону).

- Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.

- Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Для оскарження у досудовому порядку необхідно підготувати відповідну заяву про перегляд такої постанови та додати всі необхідні документи, видані військово-лікарською комісією. У заяві важливо чітко викласти підстави для оскарження, наприклад, помилку ВЛК у встановленні причинного зв'язку захворювання тощо.

Оскарження в суді:

Оскарження рішень ВЛК у суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства. Строки для оскарження:

- три місяці з дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови, тобто у разі попереднього застосування досудового порядку. Цей строк починає свій перебіг із дня вручення рішення вищої інстанції ВЛК за результатами розгляду заяви про перегляд постанови.

- шість місяців із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК.

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