В НАБУ сообщили, сколько депутатов получили подозрения за коррупционные преступления с 2016 по 2025 год

В уголовных производствах, расследуемых детективами НАБУ, о подозрении сообщено 71 действующему и бывшему народному депутату.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что с момента создания НАБУ и САП в 2015 году ситуация с ответственностью народных депутатов за коррупцию изменилась кардинально.

По данным НАБУ, с 2016 по 2025 год о подозрении в рамках расследований антикоррупционного бюро уведомлен 71 действующий и бывший народный депутат. Из них 42 - только за последние три года (2022-2025). При этом 31 фигурант является депутатом действующего, девятого созыва Верховной Рады.

Наиболее распространенными преступлениями, в которых фигурируют нардепы, являются:

присвоение или растрата имущества (ст. 191 УК Украины) - 17 случаев;

получение взяток (ст. 368) - 4 случая;

злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364) - 14 случаев;

недостоверное декларирование (ст. 366-2) - 15 случаев;

незаконное обогащение (ст. 368-5) - 3 случая.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 24 июля зарегистрировал анонсированный им законопроект 13533 относительно роли САП и НАБУ. Им отменяется значительный массив изменений, которые были введены принятым 22 июля законопроектом 12414 (законом 4555-ІХ) относительно НАБУ и САП. Впрочем – не все.

«Судебно-юридическая газета» проанализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к прежнему состоянию.

Внесенный в Верховную Раду законопроект 13533 о полномочиях антикоррупционных органов НАБУ и САП согласован со всеми органами правопорядка. Это сбалансированный документ, который будет быстро принят, — сказала народная депутат от «Слуги народа», заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики Елена Мошенец.

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