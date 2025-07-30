Прокурор из Черкасской области, незаконно получивший инвалидность, предстанет перед судом, — Руслан Кравченко

Прокурор оформил инвалидность за сутки.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что 30 июня прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд первый обвинительный акт по делу о незаконном получении статуса инвалида прокурором.

«Прокуроры с инвалидностью — тема, которая вызвала общественный резонанс. И это понятно. Потому что справедливость — это не выборочно и не по статусу. Я четко заявил: никаких индульгенций не будет», — заявил он.

Обвиняемые:

– Заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области,

– Глава Черкасской областной медико-социальной экспертной комиссии №2 (МСЭК).

Суть схемы:

31 июля 2020 года подозреваемый получает заключение врача о удовлетворительном состоянии здоровья.

В тот же день обращается в МСЭК за направлением на инвалидность.

В течение этих же суток — полный пакет документов и, без формальностей, оформление II группы инвалидности. Один день — и «готово».

Руслан Кравченко подчеркнул, что в ходе досудебного расследования прокурора уволили с административной должности.

Генеральная инспекция ОГП подала жалобу в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров о его увольнении из органов прокуратуры.

«Проверки других случаев продолжаются. Восстановление доверия к прокуратуре начинается с очищения системы.

Этот путь пройдет каждый — независимо от ранга, статуса или выдуманного «права на поблажки».

Я не про избирательность. Я про закон и справедливость. И они едины для всех. Работаем дальше», — заявил он.

В ГБР добавили, что, оформив инвалидность, прокурор подал необходимые документы в Пенсионный фонд для получения пенсии по инвалидности. Таким образом, с июля 2020 по конец ноября 2024 года прокурор незаконно получил 477 тыс. грн пенсии.

Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Также в суд направлен обвинительный акт в отношении главы Черкасской областной МСЭК №2, который способствовал прокурору в ускоренном оформлении инвалидности. Действия должностного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, совершенный группой лиц).

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