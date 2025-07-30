Правоохранительный комитет Рады рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ и САП с участием представителей НАБУ и САП

Комитет по правоохранительной деятельности 30 июля рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о НАБУ и САП, а также альтернативные к нему – ранее Президент заявил, что обсудил свой законопроект также с представителями Верховной Рады, и «результат должен быть обеспечен».

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30 июля в 13:00 в режиме видеоконференции состоится внеочередное заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности по рассмотрению в первом чтении поданного Президентом Владимиром Зеленским законопроекта 13533 относительно «усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры». Законопроект Президент подал как неотложный, и уже 31 июля запланировано заседание парламента по его рассмотрению.

Владимир Зеленский 29 июля заявил, что, помимо международных партнеров, провел обсуждение своего законопроекта также и с представителями Верховной Рады и чиновниками, и «результат должен быть обеспечен».

В свою очередь, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что «не может быть в Украине бесконтрольных органов, потому что нужно быть независимым, но не независимым от закона, от видения и от, скажем так, от украинской победы».

Как сообщили в Комитете, к участию в его заседании приглашены представители Офиса Генерального прокурора, САП, НАБУ, СБУ, НАПК, а также авторы законопроектов.

«Судебно-юридическая газета» ранее анализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к предыдущему состоянию.

В частности, законопроект оставляет изменения относительно упрощенного порядка назначения в прокуратуру и изменения по увольнению прокуроров – в том числе с руководящих должностей.

Также на Комитете будут рассматриваться поданные к нему альтернативные законопроекты 13533-1, 13533-2, 13533-3, 13533-4.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект 13533-3 от Юлии Тимошенко предлагает изменить порядок отбора директора НАБУ и САП, убрав международных экспертов. Отбирать руководителей антикоррупционных органов предлагается Национальной ассамблеей Героев Украины.

Следует отметить, что 30 июля в Верховной Раде появились еще два альтернативных законопроекта 13533-5 (поданный депутатами от «Европейской солидарности») и 13533-7 (от «Голос»).

Напомним, ранее во фракции «Слуга народа» заявили, что планируют принять президентский законопроект без рассмотрения поправок во втором чтении – то есть, сразу в целом.

Автор: Наталя Мамченко

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