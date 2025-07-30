Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Правоохранительный комитет Рады рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ и САП с участием представителей НАБУ и САП

12:46, 30 июля 2025
Комитет по правоохранительной деятельности 30 июля рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о НАБУ и САП, а также альтернативные к нему – ранее Президент заявил, что обсудил свой законопроект также с представителями Верховной Рады, и «результат должен быть обеспечен».
Правоохранительный комитет Рады рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ и САП с участием представителей НАБУ и САП
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

30 июля в 13:00 в режиме видеоконференции состоится внеочередное заседание Комитета по вопросам правоохранительной деятельности по рассмотрению в первом чтении поданного Президентом Владимиром Зеленским законопроекта 13533 относительно «усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры». Законопроект Президент подал как неотложный, и уже 31 июля запланировано заседание парламента по его рассмотрению.

Владимир Зеленский 29 июля заявил, что, помимо международных партнеров, провел обсуждение своего законопроекта также и с представителями Верховной Рады и чиновниками, и «результат должен быть обеспечен».

В свою очередь, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что «не может быть в Украине бесконтрольных органов, потому что нужно быть независимым, но не независимым от закона, от видения и от, скажем так, от украинской победы».

Как сообщили в Комитете, к участию в его заседании приглашены представители Офиса Генерального прокурора, САП, НАБУ, СБУ, НАПК, а также авторы законопроектов.

«Судебно-юридическая газета» ранее анализировала, как будут выглядеть соответствующие нормы УПК и закона о прокуратуре в случае принятия законопроекта 13533, что в них останется от внесенных законопроектом 12414 новелл, а что – будет возвращено к предыдущему состоянию.

В частности, законопроект оставляет изменения относительно упрощенного порядка назначения в прокуратуру и изменения по увольнению прокуроров – в том числе с руководящих должностей.

Также на Комитете будут рассматриваться поданные к нему альтернативные законопроекты 13533-1, 13533-2, 13533-3, 13533-4.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект 13533-3 от Юлии Тимошенко предлагает изменить порядок отбора директора НАБУ и САП, убрав международных экспертов. Отбирать руководителей антикоррупционных органов предлагается Национальной ассамблеей Героев Украины.

Следует отметить, что 30 июля в Верховной Раде появились еще два альтернативных законопроекта 13533-5 (поданный депутатами от «Европейской солидарности») и 13533-7 (от «Голос»).

Напомним, ранее во фракции «Слуга народа» заявили, что планируют принять президентский законопроект без рассмотрения поправок во втором чтении – то есть, сразу в целом.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ Верховная Рада Украины САП Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правоохранительный комитет Рады рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ и САП с участием представителей НАБУ и САП

Комитет по правоохранительной деятельности 30 июля рассмотрит законопроект Владимира Зеленского о НАБУ и САП, а также альтернативные к нему – ранее Президент заявил, что обсудил свой законопроект также с представителями Верховной Рады, и «результат должен быть обеспечен».

После отставки Елены Думы у Кабмина есть 14 дней на формирование конкурсной комиссии с международными экспертами для отбора нового главы АРМА — закон

После отставки Елены Думы конкурс на главу АРМА должен пройти с участием международных экспертов, которые будут иметь решающий голос – закон вступил в силу.

Более 75% судей местных судов самостоятельно закупают у суды все необходимое для работы, а более 73% сделали ремонт в служебных кабинетах за собственные деньги – опрос

По меньшей мере, 11% судей даже покупали за собственные средства судейские мантии – в судах говорят, что ситуация с обеспечением судов первой инстанции стала невыносимой.

Народные депутаты предлагают полностью запретить продажу электронных сигарет в Украине

Народные депутаты предлагают полностью запретить электронные сигареты в Украине и все, что с ними связано.

Депутаты предлагают закрепить в Земельном кодексе безвозмездную передачу ОСМД в постоянное пользование земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс относительно безвозмездной передачи в постоянное пользование объединениям совладельцев многоквартирных домов земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду