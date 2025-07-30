Избран председатель Каменка-Бугского районного суда Львовской области

Суд возглавил Тарас Котормус.

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Каменка-Бугский районный суд Львовской области сообщает, что 28 июля состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен, в частности, вопрос об избрании председателя суда.

Согласно решению собрания судей председателем Каменка-Бугского районного суда Львовской области избран судья Тарас Котормус.

Ранее мы писали, что избран председатель Хозяйственного суда Львовской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

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