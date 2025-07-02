Кабмин предложил новый стимул подписать «Контракт 18-24» — после этого дадут 12 месяцев отсрочки от мобилизации

Сейчас после увольнения с военной службы граждане, служившие по «Контракту 18-24», могут быть призваны по мобилизации на следующий же день после постановки их на воинский учет как военнообязанного или резервиста.

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Кабмин внес в Верховную Раду законопроект 13440, который, по мнению чиновников, сможет стимулировать молодых людей 18-24 лет подписывать контракт на военную службу.

Речь идет о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Целью является установление основания для предоставления отсрочки военнообязанным и резервистам, которые в возрасте от 18 до 25 лет были приняты на военную службу по контракту сроком на один год и уволены с военной службы по его окончании.

Как отмечает правительство, необходимость установить новое основание связана с тем, что после увольнения с военной службы такие граждане теряют право на отсрочку до достижения ими 25-летнего возраста и могут быть призваны на военную службу во время мобилизации на следующий же день после постановки их на воинский учет как военнообязанного или резервиста.

Таким образом, установление нового основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации предоставит военнообязанным и резервистам время для отдыха и медико-социальной реабилитации (при необходимости).

«Реализация законопроекта создаст дополнительные мотивационные факторы, которые повлияют на желание граждан в возрасте от 18 до 25 лет заключать однолетний контракт на прохождение военной службы в Силах безопасности и обороны Украины.

Граждане в возрасте от 18 до 25 лет, принимаемые на военную службу по контракту, заключенному сроком на один год, имеют право на увольнение с военной службы по истечении срока контракта, а после реализации законопроекта будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев, в течение которой будут иметь время на отдых, восстановление и медико-социальную реабилитацию (при необходимости).

Кроме того, такие дополнительные мотивационные факторы будут мотивировать граждан в возрасте от 18 до 25 лет заключать однолетние контракты о прохождении военной службы в Силах безопасности и обороны Украины, что в свою очередь расширит источники комплектования воинских частей (подразделений) в Силах безопасности и обороны Украины мотивированными военнослужащими», — отмечает в пояснительной записке министр обороны Рустем Умеров.

Итак, законопроектом предлагается установить, что не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации в течение 12 месяцев военнообязанные и резервисты, которые во время действия военного положения были приняты на военную службу по контракту сроком на один год из числа граждан в возрасте от 18 до 25 лет и были уволены с военной службы по основаниям, определенным подпунктом «а» пункта 2, подпунктом «ж» пункта 3 части пятой статьи 26 Закона «О воинской обязанности и военной службе».

Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия.

Автор: Наталя Мамченко

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