ПриватБанк здобув перемогу у судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова — подробиці

ПриватБанк вимагав відшкодувати збитки за виведені активи, які він оцінює у 1,951 мільярда доларів, а з нарахованими відсотками ця сума зросла більш ніж удвічі.

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ПриватБанк здобув перемогу у Високому суді Лондона у справі проти колишніх власників фінустанови – Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Про це повідомила пресслужба банку.

"ПриватБанк здобув беззастережну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова", – йдеться в повідомленні.

У листопаді 2023 року у суді Лондона закінчилися слухання у справі ПриватБанку проти колишніх акціонерів Коломойського та Боголюбова. Фінустанова вимагала відшкодування завданих збитків, спричинених виведенням активів, які оцінює у понад $1,9 млрд. З відсотками сума збільшилась більш ніж удвічі.

Коломойський і Боголюбов привласнили кошти, використовуючи схему з рециркуляцією кредитів, заявляли у суді юристи ПриватБанку.

Адвокати банку у суді наголосили, що кошти були виведені через схему так званої «рециркуляції кредитів», яку організували ексвласники. Гроші проходили через шість офшорних компаній — три, зареєстровані у Великій Британії, і ще три на Британських Віргінських островах. Усі ці структури також фігурують у справі як відповідачі.

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