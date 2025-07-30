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Рада Європи надала висновок щодо створення державногореєстру актів місцевого самоврядування

20:41, 30 липня 2025
У висновку зазначено, що створення такого Реєстру відповідає загальноєвропейській тенденції до посилення прозорості та підзвітності органів влади, зокрема й на місцевому рівні.
Рада Європи надала висновок щодо створення державногореєстру актів місцевого самоврядування
Фото: 24tv.ua
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Центр експертизи з питань багаторівневого врядування при Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи надав Висновок щодо запровадження Єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування в Україні. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

У Висновку зазначено, що створення такого Реєстру відповідає загальноєвропейській тенденції до посилення прозорості та підзвітності органів влади, зокрема й на місцевому рівні. Попри відсутність єдиного стандарту у європейських країнах щодо подібних реєстрів, у Європі переважає практика відкритості та публічності рішень.

Разом із тим, експерти Ради Європи наголосили, що важливо забезпечити належне впровадження такого інструменту – з урахуванням принципів Європейської хартії місцевого самоврядування. Зокрема, рекомендується:

  • гарантувати автоматичне оприлюднення актів у Реєстрі без можливості затримки чи блокування з боку центральних органів;
  • зробити процедуру публікації простою й доступною для органів місцевого самоврядування;
  • дотримуватися принципу пропорційності при здійсненні нагляду, визначеного у статті 8.3 Хартії: частота і глибина нагляду мають залежати від значущості інтересів, які підлягають захисту, а не від зручності доступу до інформації про рішення органів місцевого самоврядування;
  • передбачити, що публікація в Реєстрі замінює обов’язок надсилання актів до наглядових органів;
  • забезпечити відповідність Реєстру нормам захисту персональних даних (GDPR);
  • провести підготовку людей, відповідальних за моніторинг.

«Таким чином, Рада Європи не виявила суперечностей між ініціативою запровадження Реєстру та положеннями Хартії, за умови дотримання вищезгаданих підходів», - заявили у відомстві.

Єдиний державний реєстр актів місцевого самоврядування - це інструмент, що має забезпечити відкритість рішень органів місцевого самоврядування, спростити доступ громадян до цієї інформації, а також унеможливити маніпуляції чи вибіркове тлумачення правових актів на місцях. Його впровадження сприятиме більш ефективній комунікації між центральною та місцевою владою, а також посилить довіру громадян до органів місцевого самоврядування.

Створення Реєстру передбачене законопроектом №13150, який перебуває на розгляді в Парламенті та очікує голосування у другому читанні. Зазначений законопроект визначений євроінтеграційним. Його ухвалення передбачено в рамках реалізації Плану для Ukraine Facility.

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Рада Європи

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