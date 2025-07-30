Рада Європи надала висновок щодо створення державногореєстру актів місцевого самоврядування

Центр експертизи з питань багаторівневого врядування при Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи надав Висновок щодо запровадження Єдиного державного реєстру актів місцевого самоврядування в Україні. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.
У Висновку зазначено, що створення такого Реєстру відповідає загальноєвропейській тенденції до посилення прозорості та підзвітності органів влади, зокрема й на місцевому рівні. Попри відсутність єдиного стандарту у європейських країнах щодо подібних реєстрів, у Європі переважає практика відкритості та публічності рішень.
Разом із тим, експерти Ради Європи наголосили, що важливо забезпечити належне впровадження такого інструменту – з урахуванням принципів Європейської хартії місцевого самоврядування. Зокрема, рекомендується:
«Таким чином, Рада Європи не виявила суперечностей між ініціативою запровадження Реєстру та положеннями Хартії, за умови дотримання вищезгаданих підходів», - заявили у відомстві.
Єдиний державний реєстр актів місцевого самоврядування - це інструмент, що має забезпечити відкритість рішень органів місцевого самоврядування, спростити доступ громадян до цієї інформації, а також унеможливити маніпуляції чи вибіркове тлумачення правових актів на місцях. Його впровадження сприятиме більш ефективній комунікації між центральною та місцевою владою, а також посилить довіру громадян до органів місцевого самоврядування.
Створення Реєстру передбачене законопроектом №13150, який перебуває на розгляді в Парламенті та очікує голосування у другому читанні. Зазначений законопроект визначений євроінтеграційним. Його ухвалення передбачено в рамках реалізації Плану для Ukraine Facility.
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