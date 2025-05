Синяк под глазом и странное поведение – Маск удивил на пресс-конференции с Трампом

Миллиардер Илон Маск, который присоединился к президенту США Дональду Трампу на пресс-конференции, удивил журналистов странным поведением в Овальном кабинете.

Видео с пресс-конференции опубликовали в СМИ.

Так, помимо того, что Илон Маск появился на встречу с журналистами с синяком под глазом, он вел себя странно. Во время разговора Трампа Маск вертел головой, кручил руками, а затем спокойно слушал президента.

. @POTUS on international students: "We want to have great students here. We just don't want students that are causing trouble." pic.twitter.com/ZHU4HgGEai

.@POTUS: "I'd like to see the money go to trade schools, where people learn how to fix motors and engines... You could have the greatest trade school system anywhere in the world... We probably found our pot of gold, and that's what's been wasted at places like Harvard." pic.twitter.com/P4Os6oziiB