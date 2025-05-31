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Міноборони роз'яснило, що чекає на обмежено придатних військовозобов'язаних, які не пройдуть ВЛК

14:17, 31 травня 2025
Повторна військово-лікарська комісія для військовозобов'язаних: що потрібно знати.
Міноборони роз'яснило, що чекає на обмежено придатних військовозобов'язаних, які не пройдуть ВЛК
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Військовозобов'язані громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня цього року. Така вимога передбачена Законом «Про внесення зміни до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 12.02.2025 № 4235-IX.

У Міністерстві оборони нагадали, хто зобов'язаний пройти повторну ВЛК:

  • Громадяни чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби.
  • Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК.

Механізм проходження повторної ВЛК:

  • Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
  • Можна також отримати направлення через електронну систему Резерв+.
  • З отриманим направленням потрібно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП (може бути при ТЦК, військовому госпіталі або іншому медичному закладі).
  • При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (якщо є), результати попередніх медичних обстежень.

Наслідки невиконання вимог закону:

  • Якщо громадяни не виконають обов'язок щодо проходження медичного огляду, ТЦК та СП подадуть звернення до Національної поліції України про адміністративне правопорушення.
  • Працівники поліції на підставі звернень будуть здійснювати адміністративні затримання і доставляти порушників до ТЦК.
  • Громадяни, які порушать закон, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності та можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 500 гривень, відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У Міноборони вказують, що порушення військовозобов'язаними порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність.

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