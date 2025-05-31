Міноборони роз'яснило, що чекає на обмежено придатних військовозобов'язаних, які не пройдуть ВЛК

Повторна військово-лікарська комісія для військовозобов'язаних: що потрібно знати.

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Військовозобов'язані громадяни, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК) до 5 червня цього року. Така вимога передбачена Законом «Про внесення зміни до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 12.02.2025 № 4235-IX.

У Міністерстві оборони нагадали, хто зобов'язаний пройти повторну ВЛК:

Громадяни чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби.

Особи з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК.

Механізм проходження повторної ВЛК:

Військовозобов'язані можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Можна також отримати направлення через електронну систему Резерв+.

З отриманим направленням потрібно звернутися до військово-лікарської комісії, визначеної ТЦК та СП (може бути при ТЦК, військовому госпіталі або іншому медичному закладі).

При собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи, медичну документацію (якщо є), результати попередніх медичних обстежень.

Наслідки невиконання вимог закону:

Якщо громадяни не виконають обов'язок щодо проходження медичного огляду, ТЦК та СП подадуть звернення до Національної поліції України про адміністративне правопорушення.

Працівники поліції на підставі звернень будуть здійснювати адміністративні затримання і доставляти порушників до ТЦК.

Громадяни, які порушать закон, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності та можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 500 гривень, відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У Міноборони вказують, що порушення військовозобов'язаними порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність.

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