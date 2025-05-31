Минобороны разъяснило, что ожидает ограниченно годных военнообязанных, которые не пройдут ВВК

Повторная военно-врачебная комиссия для военнообязанных: что нужно знать.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно годными к военной службе, обязаны пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня этого года. Такое требование предусмотрено Законом «О внесении изменения в пункт 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту» от 12.02.2025 № 4235-IX.

В Министерстве обороны напомнили, кто обязан пройти повторную ВВК:

• Граждане мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, признанные по результатам предыдущих медицинских осмотров ограниченно годными к военной службе.

• Лица с инвалидностью любой группы не подлежат повторному прохождению ВВК.

Механизм прохождения повторной ВВК:

• Военнообязанные могут самостоятельно получить направление на прохождение ВВК от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

• Также можно получить направление через электронную систему Резерв+.

• С полученным направлением необходимо обратиться в военно-врачебную комиссию, назначенную ТЦК и СП (это может быть ВВК при ТЦК, военном госпитале или другом медицинском учреждении).

• Необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, военные учетные документы, медицинскую документацию (если есть), результаты предыдущих медицинских обследований.

Последствия невыполнения требований закона:

• Если граждане не выполнят обязанность по прохождению медицинского осмотра, ТЦК и СП подадут обращение в Национальную полицию Украины о совершении административного правонарушения.

• Сотрудники полиции на основании обращений будут осуществлять административные задержания и доставлять нарушителей в ТЦК.

• Граждане, нарушившие закон, будут привлечены к административной ответственности и могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 500 гривен согласно статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Министерстве обороны подчеркивают, что нарушение порядка военного учета в особый период влечет за собой административную ответственность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.